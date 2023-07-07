البيت الأبيض يؤكد أن قمة الأطلسي لن تفضي الى انضمام أوكرانيا للحلف

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان الجمعة أن أوكرانيا "لن تنضم الى حلف شمال الاطلسي" إثر قمة فيلنيوس المقررة الاسبوع المقبل.



ويتزامن تصريحه مع جولة دولية يقوم بها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تهدف خصوصا الى حصول كييف على مزيد من الدعم لمسعاها للانضمام الى الحلف، وذلك قبل قمة فيلنيوس يومي 11 و12 تموز.