جرحى في حريق بمنصة غاز في المكسيك

شبّ حريق في منصة لإنتاج الغاز قبالة سواحل المكسيك أدى إلى إصابة ستة عمال، على ما أفادت شركة الطاقة الحكومية بيميكس، وهي الواقعة الأحدث في سلسلة من الحوادث.



واندلع الحريق في منشأة في خليج المكسيك تديرها شركة النفط العملاقة.



وقالت الشركة في بيان: "حتى الآن، أُبلغ عن إصابة ستة أشخاص"، مضيفة أنه تم إجلاء معظم الأشخاص العاملين في الموقع والذين يبلغ عددهم 328.



من جهته، صرّح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لصحافيين في وقت سابق إنه تم إرسال إطفائيين وأفراد من البحرية عقب انفجار في المنصة.



وتعرّضت شركة بيميكس المثقلة بالديون لسلسلة من الحوادث في السنوات الأخيرة.



ففي شباط، أصيب حوالى 12 عاملا بحروق بعد اندلاع النيران في منشآت في ولاية فيراكروس في جنوب شرق البلاد.



وفي آب 2021، تسبب حريق في منصة أثناء أعمال صيانة في مقتل العديد من الأشخاص.



وفي الشهر السابق، تسبب حريق كبير وتسرب غاز من خط أنابيب تحت الماء في خليج المكسيك في ما أطلق عليه "عين النار" في البحر لكن من دون وقوع ضحايا.



وشملت الحوادث الأخرى حرائق عامَي 2015 و2016 في منشآت بحرية أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.



وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق بيميكس أولى أرباحها السنوية منذ عقد العام الماضي.



وخسرت المجموعة حوالى 23 مليار دولار في العام 2020 بسبب تأثير جائحة كوفيد سلبا على الطلب على الطاقة.