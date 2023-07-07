البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو "الصواب"

أكد البيت الأبيض قراره تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبرا أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم الى كييف لمواجهة الغزو الروسي، هي "الصواب" الذي يجب القيام به.



وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن الخطوة "قرار صعب، وأرجأناه" لفترة من الزمن، مشددا على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو "الصواب".