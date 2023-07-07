البيت الأبيض يتوقع الموافقة على انضمام السويد للناتو في "مستقبل غير بعيد"

أعرب البيت الأبيض عن قناعته بأن انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي الذي لا يزال يلقى معارضة تركيا والمجر، سيتم في "مستقبل غير بعيد".



وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إنه "من الممكن" أن ترفع أنقرة وبودابست تحفظاتهما خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل في ليتوانيا، أو على الأقل أن يحصل ذلك "في مستقبل غير بعيد". وأكد المسؤول وجود "نوايا حسنة جوهرية" بشأن انضمام السويد للحلف.