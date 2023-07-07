بايدن: تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان قرارا "صعبا للغاية"

بايدن يؤكد أن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان قرارا "صعبا للغاية"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن قرار بلاده تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان "صعبا للغاية"، الا أن كييف في حاجة إليها نظرا لاستنزاف ذخيرتها في مواجهة الغزو الروسي.



وقال بايدن لشبكة "سي أن أن" الأميركية: "كان قرارا صعبا للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا"، مضيفا: "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".