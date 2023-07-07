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واشنطن لا ترى "مسارا واضحا" للإفراج عن صحافي أميركي موقوف في روسيا
أخبار دولية
2023-07-07 | 16:32
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واشنطن لا ترى "مسارا واضحا" للإفراج عن صحافي أميركي موقوف في روسيا
أكد البيت الأبيض الجمعة عدم التوصل بعد الى "مسار واضح" يتيح الإفراج عن صحافي أميركي موقوف في روسيا، على رغم إجراء اتصالات رفيعة المستوى بهذا الشأن بين واشنطن وموسكو.
وأكد مستشار الأمن القومي جايك ساليفان ما سبق للكرملين أن أعلنه بخصوص إجراء "بعض الاتصالات" بين البلدين بشأن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش المسجون منذ 100 يوم لاتهامه بالتجسس.
وقال ساليفان: "هذا صحيح وقلنا إننا نبقى على تواصل عالي المستوى مع السلطات الروسية بشأن هذه القضايا لمحاولة إيجاد طريقة لإعادة الأميركيين الموقوفين بشكل غير عادل، بمن فيهم إيفان".
وردا على سؤال عن تفاوض بشأن صفقة لتبادل السجناء، شدد على أن البيت الأبيض كان واضحا "لجهة استعدادنا للقيام بأمور صعبة لإعادة مواطنينا الى بلادهم"، مع تأكيده في الوقت عينه رغبته "بعدم إعطاء آمال زائفة".
وأشار الى أن "ما أدلى به الكرملين في وقت سابق هذا الأسبوع صحيح: حصلت نقاشات، الا أن هذه النقاشات لم تفضِ الى مسار واضح نحو الحلّ".
وفي مرور مئة يوم على احتجازه، رأت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن روسيا أوقفت غيرشكوفيتش لانتزاع ورقة مساومة "لمجرد أنه أميركي"، داعية الى الإبقاء على الآمال بتأمين الافراج عنه.
وغيرشكوفيتش الذي عمل سابقاً في وكالة فرانس برس هو أول صحافي غربي تعتقله موسكو بتهمة التجسّس منذ الحقبة السوفياتية، وسط تدهور حادّ في العلاقات بسبب حرب أوكرانيا.
ونفت الولايات المتحدة و"وول ستريت جورنال" وغيرشكوفيتش نفسه بشدة تهمة التجسس.
وفي كانون الأول، أفرجت روسيا عن نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي أدينت بتهمة حيازة مواد مخدرة مقابل الإفراج عن فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة.
أخبار دولية
واشنطن
إفراج
صحافي أميركي
روسيا
إيفان غيرشكوفيتش
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