رئيس الوزراء الهولندي يؤكد أنه سيقدّم استقالته بعد الخلافات بشأن الهجرة

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الجمعة أنه سيقدّم استقالة حكومته بعد بلوغ الخلافات بشأن الهجرة بين أركان الائتلاف الحاكم حدا لا يمكن تجاوزه.



وقال روته في مؤتمر صحافي: "هذا المساء توصلنا للأسف الى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات. لهذا السبب، سأقدم قريبا استقالة مكتوبة الى الملك باسم الحكومة مجتمعة".