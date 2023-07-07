إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

إردوغان شدد على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام"

رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أوكرانيا "تستحق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" وذلك بعد اجتماع في اسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



كما شدد إردوغان على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام".