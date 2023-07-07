إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في آب

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الشهر المقبل بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثر لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول الجمعة.



وقال إردوغان إن "بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل" للمرة الأولى منذ غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا اعتبارا من شباط 2022.