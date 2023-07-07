بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

بايدن: الولايات المتحدة تعمل منذ أكثر من 30 عاما بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية





أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، لتستكمل بذلك عملية بدأت عام 1997 عندما وقّعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة.



وقال بايدن في بيان: "منذ أكثر من 30 عاما، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية".