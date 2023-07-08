0min

أرياس: كل الأسلحة الكيماوية المصرح عنها تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه

أرياس: كل الأسلحة الكيماوية المصرح عنها تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الجمعة أن كل المخزونات المصرح عنها "تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه"، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تدمير آخر ما تملكه من هذه الأسلحة.



وقال رئيس المنظمة فرناندو أرياس في بيان إن "إنجاز تدمير كل المخزونات المصرح عنها من الأسلحة الكيماوية هي محطة مهمة".

