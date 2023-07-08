الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أرياس: كل الأسلحة الكيماوية المصرح عنها تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه
أخبار دولية
2023-07-08 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أرياس: كل الأسلحة الكيماوية المصرح عنها تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه
أرياس: كل الأسلحة الكيماوية المصرح عنها تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه
أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الجمعة أن كل المخزونات المصرح عنها "تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه"، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تدمير آخر ما تملكه من هذه الأسلحة.
وقال رئيس المنظمة فرناندو أرياس في بيان إن "إنجاز تدمير كل المخزونات المصرح عنها من الأسلحة الكيماوية هي محطة مهمة".
أخبار دولية
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
فرناندو أرياس
التالي
بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية
بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية
السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:06
الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا
أخبار دولية
02:06
الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا
0
أخبار دولية
02:00
إيران تعدم شخصين علنًا على خلفية الهجوم على مرقد في شيراز
أخبار دولية
02:00
إيران تعدم شخصين علنًا على خلفية الهجوم على مرقد في شيراز
0
أخبار دولية
01:56
عشرة قتلى على الأقل على أثر أمطار غزيرة في أبيدجان
أخبار دولية
01:56
عشرة قتلى على الأقل على أثر أمطار غزيرة في أبيدجان
0
أخبار دولية
01:51
القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضد عنف الشرطة في منطقة باريس
أخبار دولية
01:51
القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضد عنف الشرطة في منطقة باريس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:50
هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:50
هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
0
اسرار
23:43
أسرار الصحف 08-07-2023
اسرار
23:43
أسرار الصحف 08-07-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟
0
أخبار لبنان
08:58
وسام جوقة الشرف برتبة فارس من ماكرون الى الدكتورة مها الخليل الشلبي
أخبار لبنان
08:58
وسام جوقة الشرف برتبة فارس من ماكرون الى الدكتورة مها الخليل الشلبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فوز جديد لروجيه فغالي في المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فوز جديد لروجيه فغالي في المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية
0
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
مرفأ بيروت شكّل عبر الأزمنة سببًا لقيام المدينة وتطورها وشرياناً ربط الشرق بالغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:03
مرفأ بيروت شكّل عبر الأزمنة سببًا لقيام المدينة وتطورها وشرياناً ربط الشرق بالغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
12:54
لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق
تقارير نشرة الاخبار
12:54
لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق
0
تقارير نشرة الاخبار
12:51
جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة
تقارير نشرة الاخبار
12:51
جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
أهلا بهالطلة من محمية غابة أرز تنورين
تقارير نشرة الاخبار
12:50
أهلا بهالطلة من محمية غابة أرز تنورين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:30
معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟
امن وقضاء
06:30
معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟
2
أمن وقضاء
03:53
كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار
أمن وقضاء
03:53
كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار
3
أخبار لبنان
04:56
المالية حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي... وهذا ما أوضحته بشأنها
أخبار لبنان
04:56
المالية حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي... وهذا ما أوضحته بشأنها
4
فنّ
06:20
سلاف فواخرجي تُبَكي روّاد الإنترنت برسالتها الحزينة: تهت عن بيتي وبتُّ بلا عنوان
فنّ
06:20
سلاف فواخرجي تُبَكي روّاد الإنترنت برسالتها الحزينة: تهت عن بيتي وبتُّ بلا عنوان
5
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
6
منوعات
11:15
شجار عنيف بين 5 سيدات وسط الشارع... لكم وجر وشد شعر والمارة يصوّرون! (فيديو)
منوعات
11:15
شجار عنيف بين 5 سيدات وسط الشارع... لكم وجر وشد شعر والمارة يصوّرون! (فيديو)
7
خبر عاجل
07:44
الشامي: بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان..لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين
خبر عاجل
07:44
الشامي: بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان..لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين
8
امن وقضاء
07:51
اصابة مطلق النار على مسجد في بر الياس اثناء توقيفه من قبل دورية للجيش
امن وقضاء
07:51
اصابة مطلق النار على مسجد في بر الياس اثناء توقيفه من قبل دورية للجيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More