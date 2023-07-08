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بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

أخبار دولية
2023-07-08 | 00:17
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بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية
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بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن الولايات المتحدة دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، لتستكمل بذلك عملية بدأت عام 1997 عندما وقعت الإتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة. 
      
وقال بايدن في بيان: "منذ أكثر من 30 عامًا، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقربنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خال من أهوال الأسلحة الكيماوية".
      
وكان الموقعون الآخرون لإتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 قد دمروا بالفعل إحتياطاتهم، وفق ما أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيرناندو أرياس في أيار. وقال أرياس إن الولايات المتحدة هي وحدها التي يجب أن تنتهي من تدمير إحتياطاتها، مشيرا إلى أن أكثر من "70 ألف طن من أخطر السموم في العالم" قد دمرت بإشراف منظمته. 
     
وفي بيانه، شجع بايدن بقية العالم على توقيع إتفاقية العام 1997 من أجل أن "يصل الحظر العالمي للأسلحة الكيماوية إلى كامل نطاقه". 
 
 

أخبار دولية

الرئيس الأميركي

جو بايدن

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