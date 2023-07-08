النيجر تتلقى معدات عسكرية من مصر لمكافحة الجهاديين

النيجر تتلقى معدات عسكرية من مصر لمكافحة الجهاديين

تلقت النيجر الجمعة أسلحة ثقيلة ومدرعات قدمتها مصر لمساعدة هذا البلد الساحلي الفقير في محاربة جماعات جهادية تقوض هجماتها شرق الدولة وغربها، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.



وتسلمت السلطات العسكرية النيجرية في نيامي خصوصًا 30 مركبة إستطلاع مصفحة من طراز بي آر دي إم-2، ونحو عشرين قذيفة هاون ومدفع عيار 122 ملم، وأكثر من ألفي مسدس آلي وبندقية هجومية من طراز آي كاي 47، فضلًا عن ذخيرة.



وأشاد وزير الدفاع النيجري القاسوم إنداتو بـ"هذه اللفتة البالغة الأهمية" من جانب مصر التي "لا تزال تظهر تضامنها" مع النيجر "في سياق أمني صعب جدًا" في منطقة الساحل.



وأشار إنداتو خلال حفل بحضور السفير المصري في النيجر إلى أن مصر تدرب أيضًا قوات خاصة من الجيش النيجري.