يلين: التعاون بين بكين وواشنطن "ضروري" لتمويل مكافحة التغير المناخي

يلين: التعاون بين بكين وواشنطن "ضروري" لتمويل مكافحة التغير المناخي

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين السبت، في اليوم الثاني من زيارتها بكين، أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة "ضروري" لتمويل مكافحة التغير المناخي.



وخلال مشاركتها في طاولة مستديرة بحضور خبراء، قالت يلين: "أعتقد أن مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغير المناخي هو أمر ضروري".



وأضافت: "بصفتنا أكبر مصدرين لإنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجددة، فإننا نتحمل في الوقت نفسه المسؤولية المشتركة والقدرة على قيادة الطريق"، مشددة على مجال رئيسي للتعاون بالنسبة إلى واشنطن على الرغم من العلاقات الثنائية المتوترة مع بكين.