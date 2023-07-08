قتيلان ومفقود في إنفجار وحريق منصة الغاز في عرض البحر في المكسيك

قتيلان ومفقود في إنفجار وحريق منصة الغاز في عرض البحر في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخصين وفقدان ثالث في الإنفجار الذي أعقبه حريق الجمعة في منصة لإستخراج الغاز في خليج المكسيك.



وقال مدير شركة "بتروليوس مكسيكانوس" (بيميكس) المملوكة للدولة أوكتافيو روميرو في تسجيل فيديو نشر على وسائل التواصل الإجتماعي إن "شخصين لقيا مصرعهما وفقد ثالث".



وأضاف أن الضحايا موظفون في شركة خارجية كانت تنفذ أعمالًا على المنصة.



وأشارت "بيميكس" في بيان إلى أن 328 شخصًا كانوا يعملون على المنصة وتم إجلاء 321 منهم.



وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تحدث في مؤتمره الصحافي اليومي عن "مفقودين"، من دون أن يذكر تفاصيل.



وعرض الرئيس صورًا لعمود من اللهب والدخان على المنصة قبالة سواحل كامبيتشي وتاباسكو (جنوب شرق). وقال إن "رجال الإطفاء التابعين لبيميكس والبحرية يعملون في الموقع".