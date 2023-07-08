القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضد عنف الشرطة في منطقة باريس

القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضد عنف الشرطة في منطقة باريس

منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريمًا لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرًا إلى أعمال الشغب التي تلت موت الشاب ناهل، في قرار يأتي بينما أعلن عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد.



وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي في 19 تموز 2016 في الرابعة والعشرين من عمره في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومترًا شمال باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.



واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة ناهل" في 27 حزيران في نانتير لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

