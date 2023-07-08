عشرة قتلى على الأقل على أثر أمطار غزيرة في أبيدجان

عشرة قتلى على الأقل على أثر أمطار غزيرة في أبيدجان

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم ليل الخميس الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة في أبيدجان تسببت بحوادث إنزلاق للتربة، كما أعلنت فرق الإطفاء في ساحل العاج.



وأعلن الكابتن أنيسيت باه نائب رئيس العمليات في إدارة الإطفاء أننا سجلنا عشرة قتلى تسعة منهم في يوبوغون وواحد في كوكودي-أنغر، وهما حيان في غرب أبيدجان ووسطها، على التوالي.



وقال إن إنزلاق التربة في حي يوبوغون الصناعي قرابة الساعة 03:00 أدى إلى سقوط أربعة قتلى وجريح واحد. وأضاف أنه في المنطقة نفسها، وبعد إنزلاق تربة ثان، تحدث رجال الإطفاء عن سبعة جرحى وأربعة قتلى بينهم طفل.