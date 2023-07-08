إيران تعدم شخصين علنًا على خلفية الهجوم على مرقد في شيراز

إيران تعدم شخصين علنًا على خلفية الهجوم على مرقد في شيراز

أعدمت إيران علنًا السبت رجلين متورطين في هجوم في تشرين الأول على مرقد ديني في مدينة شيراز في جنوب البلاد أودى بحياة 13 شخصًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق إثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الإرهابي على الزوار في مرقد أحمد بن موسى عليهما السلام شاهجراغ في مدينة شيراز العام الماضي. وأعدم الرجلان فجرًا في أحد شوارع شيراز."