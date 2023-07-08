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الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-07-08 | 02:06
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الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا
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الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا

الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا

دانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل 500 يوم. 
      
وأشارت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان الجمعة إلى أن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط 2022، مع أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.
     
وفي بيان لمناسبة مرور 500 يوم على إندلاع النزاع، قال نويل كالهون نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان: "نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين".
      
ولفت مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022 لكنه بدأ الإرتفاع مجددًا في أيار وحزيران. 

أخبار دولية

الأمم المتحدة

أوكرانيا

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