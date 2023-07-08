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قتيل في هجوم على مركز للشرطة في جنوب شرق إيران
أخبار دولية
2023-07-08 | 04:09
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قتيل في هجوم على مركز للشرطة في جنوب شرق إيران
قتيل في هجوم على مركز للشرطة في جنوب شرق إيران
قتل شرطي إيراني السبت في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.
ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "إيريب" عن نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة علي رضا مرحماتي قوله إن "أربعة مسلحين مجهولين هاجموا مركزًا للشرطة في زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان. وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن "شهيد في صفوف الشرطة".
أخبار دولية
قتيل
هجوم
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