يلين تؤكد أن واشنطن وبكين يجب أن تتحاورا "بشكل مباشر" حول القضايا الإقتصادية

يلين تؤكد أن واشنطن وبكين يجب أن تتحاورا "بشكل مباشر" حول القضايا الإقتصادية

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في اليوم الثاني من زيارتها لبكين السبت أن الولايات المتحدة والصين يجب أن تتحاورا "بشكل مباشر" إذا كانت لديهما مخاوف بشأن ممارسات إقتصادية.



وقالت يلين خلال إجتماع مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ المسؤول عن الملفات الإقتصادية: "عندما تكون لدينا مخاوف بشأن ممارسات إقتصادية معينة، يجب أن ننقلها بشكل مباشر وسنفعل ذلك".