ستة قتلى في ضربات روسية في شرق أوكرانيا

ستة قتلى في ضربات روسية في شرق أوكرانيا

قتل ستة أشخاص السبت في ليمان في شرق أوكرانيا بعدما قصفت المدينة بصواريخ روسية، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي.



وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو على وسائل التواصل الإجتماعي: "قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح قرابة الساعة العاشرة"، مشيرًا إلى أن "الروس قصفوا المدينة بقاذفات صواريخ متعددة".