الجزائر وإيران تتفقان على إعادة العلاقات بين البلدين

الجزائر وإيران تتفقان على إعادة العلاقات بين البلدين

خلال زيارة وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف لإيران، وبعد لقائه بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تم الإتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل فتح السفارات.



وأكد عبداللهيان أنه سيكون هناك إجتماع للدول المصدرة للنفط في الجزائر وسوف يحضره الرئيس الإيراني.



وعبر عطاف عن إرتياحه لنتائج محادثاته مع عبد اللهيان قائلًا: "إتفقنا مع طهران على مباشرة التحضيرات لعقد إجتماع اللجنة المشتركة وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات."