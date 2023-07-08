طالبان: الصحافي الفرنسي الأفغاني المعتقل في أفغانستان سيحاكم

طالبان: الصحافي الفرنسي الأفغاني المعتقل في أفغانستان سيحاكم

أفاد مسؤول في حركة طالبان مجموعة "فرانس تلفزيون" بأن الصحافي الفرنسي الأفغاني مرتضى بهبودي المعتقل منذ 7 كانون الثاني في أفغانستان سيحاكم لصلاته بمعارضين لكن ليس بتهمة التجسس.



وصرح المتحدث بإسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تقرير بث الجمعة أن الصحافي إعتقل بالفعل لكن ليس بصفته صحافيًا لكن لأن له علاقات مباشرة مع معارضين لنظامنا.



وقال: "لقد ثبتت كل صلاته، ولدينا وثائق. كانت لديه صلات مباشرة بمن يريدون الحرب والنزاع في أفغانستان. لقد دعم هذه الجماعات. وقد اعتقل بسبب ذلك".