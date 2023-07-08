اجتماع وزاري مشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاثنين المقبل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية والذي سيعقد يوم الأثنين المقبل الموافق 10 تموز 2023، في مدينة موسكو يسعي لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.



كما أوضح البديوي أنه خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلي زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى.



وأكد أن العلاقات الخليجية الروسية متميزة، ومنذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في شهر تشرين الثاني عام 2011، واستمرارها إلى اليوم إنما هو دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على الأصعدة والمجالات كافة.



ولفت الى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال التوجيهات الكريمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، تعمل دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية، وذلك سعياً لزيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات استراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة.