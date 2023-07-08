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روسيا ترى "دليل ضعف" في تزويد واشنطن أوكرانيا بذخائر عنقودية

أخبار دولية
2023-07-08 | 10:08
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روسيا ترى &quot;دليل ضعف&quot; في تزويد واشنطن أوكرانيا بذخائر عنقودية
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روسيا ترى "دليل ضعف" في تزويد واشنطن أوكرانيا بذخائر عنقودية

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: القرار الأميركي هو عمل ناتج من يأس ودليل ضعف

اعتبرت روسيا أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو "دليل ضعف" ولن يؤثر على مسار الأعمال العسكرية لموسكو.
      
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن القرار الأميركي الذي تم إعلانه الجمعة "هو عمل ناتج من يأس ودليل ضعف على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي تمّ الترويج له كثيرا".
      
واعتبرت أن "آخر سلاح "معجزة" تعوّل عليه واشنطن وكييف، من دون التفكير بشأن تبعاته الخطرة، لن يكون له أي تأثير على العملية العسكرية الخاصة"، وهي التوصيف الرسمي الذي تعتمده روسيا للإشارة الى غزوها أوكرانيا اعتبارا من شباط 2022.
      
ورأت زاخاروفا أن القرار الأميركي يظهر "المسار العدائي المناهض لروسيا الذي تعتمده الولايات المتحدة، والذي يهدف الى تمديد النزاع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، معتبرة أن تعهد كييف عدم استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق مأهولة بالمدنيين "لا قيمة له".
     
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.
     
وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
      
وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.
      
وتستخدم روسيا بدورها هذا النوع من الذخائر في حربها ضد أوكرانيا.

أخبار دولية

روسيا

واشنطن

أوكرانيا

ذخائر عنقودية

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