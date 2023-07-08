مقتل 22 مدنيا في هجومين لجهاديين مفترضين في بوركينا فاسو

قتل 22 مدنيا، بينهم عشرون من المتطوعين الداعمين للجيش، الجمعة في هجومين يشتبه بأن جهاديين نفذوهما في شمال وغرب بوركينا فاسو، وفق ما أفاد مصدران أمني ومحلي فرانس برس السبت.



وقال مصدر أمني إن 16 مدنيا من المتطوعين الداعمين للجيش "سقطوا في هجوم (شنته) مجموعات إرهابية" في الشمال، فيما لفت أحد السكان الى مقتل مدنيين اثنين إضافيين.



وأورد مصدر أمني آخر أن أربعة متطوعين قتلوا في هجوم ثانٍ في الغرب.