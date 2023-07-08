قتلى في انهيار مبنى في البرازيل

ارتفعت حصيلة انهيار مبنى في باوليستا قرب ريسيفي في شمال شرق البرازيل إلى 14 قتيلا على الأقل بعد العثور على ثلاث جثث مساء السبت بين الأنقاض، وفق ما أعلنت السلطات.



وأوقف عناصر الإطفاء بحثهم بعد العثور على جثث امرأة وطفلين مفقودين منذ أن إنهار الجمعة المبنى الذي لم يستوف معايير السلامة.



كما أصيب 11 شخصا تراوح أعمارهم بين خمسة و45 عاما، وفق الحماية المدنية في ولاية بيرنامبوكو البرازيلية.



وأوضحت الحماية المدنية أن امرأة تبلغ 65 عاما وفتاتين تمكنّ من مغادرة المبنى سالمات.



والمبنى المكون من ثلاثة طوابق ملاصق لمجمع سكني كبير، بحسب الصور التي نشرتها صحف محلية.



وأضافت الحماية المدنية أن الشقق أغلقت عام 2010 بسبب خطر الانهيار لكن أشخاصا سكنوها بشكل غير قانوني.