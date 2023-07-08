11 قتيلا على الأقل في انهيار مبنى في البرازيل

قضى 11 شخصا على الأقل في انهيار مبنى لا يستوفي معايير السلامة في باوليستا قرب ريسيفي في شمال شرق البرازيل، فيما يتواصل البحث عن ثلاثة مفقودين، وفق حصيلة أعلنتها السلطات السبت.



ويزيل عناصر الإنقاذ الأنقاض بحثا عن امرأة وطفلين فقدوا في المأساة التي وقعت الجمعة، كما أصيب 11 شخصا تراوح أعمارهم بين خمسة و45 عاما، وفق الحماية المدنية في ولاية بيرنامبوكو البرازيلية.



وأوضحت الحماية المدنية أن امرأة تبلغ 65 عاما وفتاتين تمكنّ من مغادرة المبنى سالمات.



والمبنى المكون من ثلاثة طوابق ملاصق لمجمع سكني كبير، بحسب الصور التي نشرتها صحف محلية.



وأشارت الحماية المدنية الى أن الشقق أغلقت عام 2010 بسبب خطر الانهيار لكن أشخاصا سكنوها بشكل غير قانوني.



وفي نيسان، انهار مبنى آخر يعاني الحالة نفسها في أوليندا الواقعة أيضا في ولاية بيرنامبوكو، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.



ويحدث هذا النوع من الكوارث في أغلب الأحيان في الأحياء الفقيرة، حيث ينتشر البناء غير القانوني ويصعب الحصول على مساكن لائقة.



وتزيد موجات الأمطار الغزيرة خطر الانهيارات الأرضية وتشكل تهديدا إضافيا لسكان المباني المخالفة.



وفي عام 2020، قضى 24 شخصا في انهيار مبان شيّدت بشكل غير قانوني في منطقة فقيرة في ريو دي جانيرو بعد أيام من الأمطار الغزيرة.



وفي شباط، قضى 65 شخصا في انهيار أرضي تسببت فيه أمطار قياسية في منطقة ساو سيباستياو السياحية على بعد 200 كيلومتر من ساو باولو (جنوب شرق). وهطلت حينها في أربع وعشرين ساعة أمطار تجاوزت ضعف المعدل الشهري.



ويعيش نحو 9,5 ملايين شخص في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات، من بين سكان البرازيل البالغ عددهم 215 مليون نسمة، وفق الأرقام الرسمية.