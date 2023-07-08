ستة قتلى في تحطم طائرة خاصة صغيرة في كاليفورنيا

قُتل ستة أشخاص في تحطم طائرة خاصة صغيرة في وقت مبكر من صباح السبت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أعلنت السلطات.



وتحطمت الطائرة من طراز "سيسنا سي550" حوالى الساعة 04,15 بالتوقيت المحلي قرب مطار موريتا في جنوب شرق لوس أنجليس، حسب ما أفادت هيئة الطيران المدني الأميركية التي تشارك في التحقيق بملابسات الحادثة.



واكتشفت الشرطة المرسلة إلى مكان الحادثة "طائرة مشتعلة بالكامل في أحد الحقول" وتمكنت من تحديد مكان الركاب الستة الذين أعلنت وفاتهم على الفور من دون إيراد تفاصيل عن هويتهم، وفق بيان لمكتب شريف مقاطعة ريفرسايد حيث تقع موريتا.



وأوضحت هيئة الطيران المدني إن الطائرة أقلعت من مطار لاس فيغاس الدولي.



وأعلنت خدمات الإطفاء أن تحطم الطائرة تسبب في نشوب حريق صغير تم احتواؤه بسرعة.