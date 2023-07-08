للأسبوع السابع والعشرين على التوالي... التظاهرات في إسرائيل مستمرة

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع السابع والعشرين على التوالي في وسط تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للاحتجاج على الإصلاح القضائي الذي تريد الحكومة إقراره.



وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة، بحسب المنظمين الذين قالوا إن 180 ألف شخص تظاهر في تل أبيب، علما أن الشرطة لا تقدم تقديرات لعدد المحتجين.



وينظّم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كل سبت منذ كانون الثاني، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.



وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الاثنين في بند هام من بنود الإصلاح القضائي.