العثور على جثة صحافي تحمل آثار عنف في المكسيك

العثور على جثة صحافي تحمل آثار عنف في المكسيك



عثِر على الصحافي لويس مارتن سانشيز إينيغيز، مراسل صحيفة "لا جورنادا"في ولاية ناياريت (شمال غرب المكسيك)، ميتا السبت بعد أن كان فُقِد أثره، وقد ظهرت على جثّته علامات عنف، حسبما أعلنت الجريدة التي عمل لحسابها.



وقال مكتب المدّعي العام في بيان "عثِر على الجثّة وعليها علامات عنف". وأضاف أنه كانت على الجثّة "بطاقتان صغيرتان عليهما كتابة (...) لقد تعرّف أقاربه" إلى جثّته.



استنادا إلى أولى عناصر التحقيق، حصلت الوفاة قبل ما بين 24 و48 ساعة من العثور على جثّة الصحافي صباح السبت في منطقة ريفيّة قرب تيبيك، عاصمة ناياريت.



وفقا لوسائل إعلام محلّية، كانت جثّة الصحافي مقيّدةً وملفوفة في أكياس بلاستيكية. ويرجّح أن تكون مجموعات إجراميّة قد وضعت الرسائل التي عثِر عليها فوق الجثّة.



كان سانشيز في منزله مساء الأربعاء وتحدّث إلى زوجته هاتفيا، إذ كانت هي موجودة في مدينة أخرى لزيارة أقاربها. ونقلت الصحيفة عن تقارير للسلطات المحلّية، أنّ سيسيليا لوبيز زوجة الصحافيّ أبلغت مكتب المدّعي العام بأنّها اعتبارا من مساء تلك الليلة لم تعد تعلم بمكان وجود زوجها