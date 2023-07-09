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ميتسوتاكيس يبدأ ولايته الثانية على رأس الحكومة اليونانية بعد نيله ثقة البرلمان

أخبار دولية
2023-07-09 | 00:37
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ميتسوتاكيس يبدأ ولايته الثانية على رأس الحكومة اليونانية بعد نيله ثقة البرلمان
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ميتسوتاكيس يبدأ ولايته الثانية على رأس الحكومة اليونانية بعد نيله ثقة البرلمان

ميتسوتاكيس يبدأ ولايته الثانية على رأس الحكومة اليونانية بعد نيله ثقة البرلمان

فاز رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت بتصويت على الثقة في البرلمان ليبدأ بذلك ولاية ثانية مدّتها أربع سنوات، بعد أسبوعين على فوز حزبه "الديموقراطيّة الجديدة" في الانتخابات التشريعيّة.
  
وعلى أثر نقاشات استمرّت ثلاثة أيّام حول السياسة العامّة التي تعتزم الحكومة انتهاجها في ولاية ميتسوتاكيس الثانية، حصل الحزب الحاكم على ثقة 158 نائبا من أصل 300.

وكان حزب "الديموقراطيّة الجديدة" قد فاز بـ158 مقعدا في البرلمان.
 
في انتخابات 25 حزيران، فاز حزب "الديموقراطيّة الجديدة" بنيله 40,56 بالمئة من الأصوات في مقابل 17,8 بالمئة لمنافسه حزب سيريزا اليساري، متعهّدا تسريع الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.
   
وقال ميتسوتاكيس السبت بعد تقديمه السياسة العامّة للحكومة إنّ "الانتخابات أظهرت أنّ اليونان دخلت حقبة تغييرات كبرى. والمهمّة التي أوكِلت إلى حزب الغالبيّة هي التحرّك سريعا نحو هذه التغييرات". 
 
وقبل أيّام، أدّى ميتسوتاكيس اليمين الدستوريّة، متعهّدا تسريع عجلة الإصلاح. وقال "سنبدأ العمل الجاد من أجل إصلاحات كبرى... لقد تعهّدتُ تنفيذ تغييرات كبيرة ... خلال هذه الولاية الثانية من أربع سنوات... لدينا غالبيّة برلمانية مريحة لفعل ذلك".
 
وكانت ولايته الأولى تميزت بإنعاش الاقتصاد وتراجع البطالة في بلد يعاني غلاء المعيشة وانخفاض الأجور.
 

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