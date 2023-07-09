الأمم المتحدة تدين مقتل 22 شخصا على الأقل بأم درمان في غارة جوية

دانت الأمم المتحدة ليل السبت الأحد غارة جوية استهدفت أم درمان، ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل وجرح العشرات.





وأفاد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن أنطونيو غوتيريش "يدين الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بحسب تقارير".





وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أعلنت في بيان السبت "قصف للطيران الحربي فجر السبت يودي بحياة 22 مواطنا ويخلف عددا كبيرا من الجرحى" بمنطقة دار السلام العامرية في أم درمان.