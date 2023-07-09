الأمن الأردني يقتل ثلاثة "مطلوبين بقضايا إرهابية" في جنوب شرق المملكة

قُتل "ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية" كان اثنان منهم قد فرا من السجن، على يد قوات الأمن الأردنية، كما أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة.



ونقل البيان عن المنحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إنّ "قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة".



واشار إلى أن القوة الأمنية حاصرت الاشخاص بعد ملاحقتهم والوصول اليهم وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد ان قاموا باطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من اسلحة نارية اوتوماتيكية كانت بحوزتهم مما أدى لمقتلهم جميعا.



وأوضح البيان أن العملية جرت "يوم أمس (السبت) على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جدا".



وتابع أن المطلوبين الثلاثة كانوا يتنقلون "باستخدام مركبة مسروقة (...) ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة".



وتابع السرطاوي أن بين هؤلاء "شخصين فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام".



أما الثالث "فهو شقيق" أحد السجينين الفارين، حسب السرطاوي الذي أوضح أنه "أحد المطلوبين الرئيسين في خلية إرهابية (...) وبحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى" وفي قضية "استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح".