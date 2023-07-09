الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمن الأردني يقتل ثلاثة "مطلوبين بقضايا إرهابية" في جنوب شرق المملكة
أخبار دولية
2023-07-09 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
الأمن الأردني يقتل ثلاثة "مطلوبين بقضايا إرهابية" في جنوب شرق المملكة
قُتل "ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية" كان اثنان منهم قد فرا من السجن، على يد قوات الأمن الأردنية، كما أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة.
ونقل البيان عن المنحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إنّ "قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة".
واشار إلى أن القوة الأمنية حاصرت الاشخاص بعد ملاحقتهم والوصول اليهم وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد ان قاموا باطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من اسلحة نارية اوتوماتيكية كانت بحوزتهم مما أدى لمقتلهم جميعا.
وأوضح البيان أن العملية جرت "يوم أمس (السبت) على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جدا".
وتابع أن المطلوبين الثلاثة كانوا يتنقلون "باستخدام مركبة مسروقة (...) ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة".
وتابع السرطاوي أن بين هؤلاء "شخصين فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام".
أما الثالث "فهو شقيق" أحد السجينين الفارين، حسب السرطاوي الذي أوضح أنه "أحد المطلوبين الرئيسين في خلية إرهابية (...) وبحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى" وفي قضية "استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح".
أخبار دولية
الاردن
الامن الادرني
قضايا إرهابية
التالي
فرنسا تحث السعودية على "مراجعة" أهدافها لخفض انبعاثات الكربون
الأمم المتحدة تدين مقتل 22 شخصا على الأقل بأم درمان في غارة جوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-08
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-08
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
0
خبر عاجل
2023-05-07
معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر
خبر عاجل
2023-05-07
معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01
ماذا قال وزير الخارجية الاردنية للـLBCI عن عودة سوريا الى الجامعة العربية؟ وهل اجتماع عمّان حول سوريا ايجابي ام سلبي؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01
ماذا قال وزير الخارجية الاردنية للـLBCI عن عودة سوريا الى الجامعة العربية؟ وهل اجتماع عمّان حول سوريا ايجابي ام سلبي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-30
السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-30
السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:25
غامبيا تستعيد 300 مهاجر من مواطنيها في أسبوعين غالبيتهم من ليبيا
أخبار دولية
11:25
غامبيا تستعيد 300 مهاجر من مواطنيها في أسبوعين غالبيتهم من ليبيا
0
أخبار دولية
10:45
إيطاليا ترفع الحظر الجوي المفروض على الطيران الليبي منذ عشر سنوات
أخبار دولية
10:45
إيطاليا ترفع الحظر الجوي المفروض على الطيران الليبي منذ عشر سنوات
0
أخبار دولية
10:29
رغم مذكرة التوقيف بحق بوتين... رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن بلاده ستنظم قمة بريكس
أخبار دولية
10:29
رغم مذكرة التوقيف بحق بوتين... رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن بلاده ستنظم قمة بريكس
0
أخبار دولية
10:25
بايدن يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الحلف الأطلسي في ليتوانيا
أخبار دولية
10:25
بايدن يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الحلف الأطلسي في ليتوانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:27
دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟
صحة وتغذية
11:27
دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟
0
أخبار لبنان
2023-06-09
بيان لميقاتي حول مرسوم الترقيات العسكرية والأمنية
أخبار لبنان
2023-06-09
بيان لميقاتي حول مرسوم الترقيات العسكرية والأمنية
0
فنّ
2023-06-15
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
فنّ
2023-06-15
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
0
أخبار دولية
2023-04-30
اجتماع جديد لوزراء خارجية عرب حول سوريا الإثنين في الاردن
أخبار دولية
2023-04-30
اجتماع جديد لوزراء خارجية عرب حول سوريا الإثنين في الاردن
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:32
إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء
امن وقضاء
07:32
إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء
0
أخبار لبنان
06:09
الراعي عن حادثة القرنة السوداء: ننتظر أن يقول القضاء كلمته... وماذا قال عن الملف الرئاسي؟
أخبار لبنان
06:09
الراعي عن حادثة القرنة السوداء: ننتظر أن يقول القضاء كلمته... وماذا قال عن الملف الرئاسي؟
0
أخبار لبنان
03:33
رعد: الحوار المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
أخبار لبنان
03:33
رعد: الحوار المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
لبنان الى بطولة العالم في الرغبي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
14:12
لبنان الى بطولة العالم في الرغبي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟
0
أخبار لبنان
13:59
في برقاشا تمثال 4 أمتار للبابا يوحنا بولس الثاني
أخبار لبنان
13:59
في برقاشا تمثال 4 أمتار للبابا يوحنا بولس الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سوريون يدخلون خلسة الى لبنان بهدف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئه
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سوريون يدخلون خلسة الى لبنان بهدف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
التمديد الإداري المقترح لرياض سلامة... ما مدى قانونيته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
التمديد الإداري المقترح لرياض سلامة... ما مدى قانونيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أهلا بهالطلة من العيشية حيث المغامرات والمناظر الرائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أهلا بهالطلة من العيشية حيث المغامرات والمناظر الرائعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
14:45
المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش
امن وقضاء
14:45
المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش
2
امن وقضاء
12:19
بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء
امن وقضاء
12:19
بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء
3
فنّ
12:23
مارك حاتم يدخل القفص الذهبي.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
فنّ
12:23
مارك حاتم يدخل القفص الذهبي.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
4
منوعات
11:46
دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا
منوعات
11:46
دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا
5
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
6
تقارير نشرة الاخبار
14:10
دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟
7
رأي حر
15:30
من سيحكم العالم في العقد القادم
رأي حر
15:30
من سيحكم العالم في العقد القادم
8
حال الطقس
01:09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
حال الطقس
01:09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More