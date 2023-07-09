الرئيس البولندي يزور اوكرانيا قبل انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا حلفاء كييف الغربيين إلى إظهار الوحدة، خلال زيارته أوكرانيا، وذلك قبل انعقاد قمة مهمة لحلف الشمال الأطلسي في فيلنيوس الأسبوع المقبل.



وأكد دودا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته مدينة لوتسك (غرب أوكرانيا) مع نظيره فولوديمير زيلينسكي: "نحن أقوى معاً".



وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك، من جانبه، على تلغرام إن أوكرانيا وبولندا معاً، متحدتان في النضال ضد عدو مشترك.