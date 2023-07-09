البابا سيعيّن 21 كاردينالا جديدا في نهاية أيلول

أعلن البابا فرنسيس أنه سيعين 21 كاردينالا جديدا من مختلف أنحاء العالم في نهاية أيلول.



واشار البابا، بعد صلاة التبشير الملائكي الأحد من على شرفة القصر الرسولي في ساحة القديس بطرس، إلى أن "مكان انطلاقهم يعبّر عن عالمية الكنيسة التي تواصل نشر محبة الله الرحيمة لكل سكان الأرض".



وسيكون مجمع الكرادلة هذا التاسع لتعيين كرادلة منذ تولي البابا فرنسيس رئاسة الكنيسة الكاثوليكية قبل عشر سنوات.



وتجري مراقبة خيارات البابا عن كثب لأن الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما سيشاركون في التصويت لانتخاب خلف للبابا فرنسيس.



والأسماء التي أعلنها البابا فرنسيس الأحد تشمل رجال دين في مناطق يتزايد فيها انتشار المسيحية مثل أميركا اللاتينية وافريقيا وآسيا.



وبين رؤساء الأساقفة الذين سيصبحون كرادلة، هؤلاء الذين يتولون هذه المناصب في جوبا بجنوب السودان وبوغوتا بكولومبيا وكذلك أساقفة من بينانغ بماليزيا ومن هونغ كونغ.



وتشمل اللائحة أيضا الإيطالي كلاوديو غوجيروتي الذي يشغل حاليا منصب عميد دائرة الكنائس الشرقية.

