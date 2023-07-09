الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" عن قتلها قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة الإسلامية بغارة شنّتها في سوريا.



وشنت القوات الأميركية الضربة الجمعة وأسفرت عن مقتل القيادي في شرق سوريا أسامة المهاجر، وفق بيان سنتكوم.



وأوضحت القوات الأميركية في بيانها أنه "ليس هناك مؤشرات تفيد بمقتل مدنيين في الغارة، لكن التحالف ينظر في تقارير حول إصابة مدني".



وكان مراسل لوكالة فرانس برس في شمال سوريا أفاد الجمعة عن غارة جوية قرب مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.



ولفت بيان سنتكوم الى أن طائرات مسيرة من طراز "إم كيو - 9" نفذت الغارة وهي الطائرات نفسها التي لاحقتها طائرة حربية روسية الخميس في الأجواء السورية.



وأعلنت القوات الأميركية الخميس أن طائرات حربية روسية ضيقت على طائرات أميركية، وحلقت بالقرب منها وأطلقت أمامها قنابل مضيئة.