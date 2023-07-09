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بايدن يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الحلف الأطلسي في ليتوانيا

أخبار دولية
2023-07-09 | 10:25
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بايدن يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الحلف الأطلسي في ليتوانيا
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بايدن يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الحلف الأطلسي في ليتوانيا

توجه الرئيس الاميركي جو بايدن الاحد الى بريطانيا حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس بليتوانيا، بحسب مراسل فرانس برس.
 
واقلعت الطائرة الرئاسية الاميركية من قاعدة عسكرية في ديلاوير. 

ويختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الاطلسي.

أخبار دولية

بايدن

بريطانيا

الحلف الأطلسي

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