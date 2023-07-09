رغم مذكرة التوقيف بحق بوتين... رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن بلاده ستنظم قمة بريكس

رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن بلاده ستنظم قمة بريكس

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده ستنظم في آب القمة المقبلة لمجموعة بريكس والتي دعي اليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.



واشار رامابوزا لصحافيين إلى أننا"نتقدم في تنظيم قمة بريكس ونجري مناقشات نهائية حول الشكل"، موضحا أن هذا الاجتماع الذي يضم مبدئيا جنوب إفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا سيتم "حضوريا".