إيطاليا ترفع الحظر الجوي المفروض على الطيران الليبي منذ عشر سنوات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومقرها طرابلس، أن نظيرتها الإيطالية أبلغتها برفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي بعدما استمر نحو عشر سنوات.



وأوضحت حكومة طرابلس في إيجاز صحافي أن الحكومة الإيطالية أبلغتها "قرارها برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات".



وسيتم استئناف الرحلات بين البلدين ابتداء من أيلول.



ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ نهاية العام 2014 حظرا على مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق الأجواء الأوروبية، لمخاوف متعلقة بضوابط السلامة والأمن، عقب الانقسام السياسي الحاد قبل نحو عشرة أعوام والذي ادى الى نشوء حكومتين في غرب ليبيا وشرقها.



وأجرت السلطات الليبية المتعاقبة طيلة الأعوام الماضية، مباحثات مع الأوروبيين وخصوصا جيرانها إيطاليا ومالطا واليونان، بهدف رفع حظر الطيران المباشر من العاصمة طرابلس إلى عواصم الدول الثلاث.