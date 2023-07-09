غامبيا تستعيد 300 مهاجر من مواطنيها في أسبوعين غالبيتهم من ليبيا

استعادت غامبيا 296 مهاجرا من مواطنيها في أسبوعين، أكثر من نصفهم كانوا عالقين في ليبيا، وفق ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية الغامبية.



وأكدت متحدثة باسم الوزارة أنه تمت استعادة 140 مواطنا غامبيا بين 21 حزيرا و4 تموز بعد أن اعترضت السلطات في السنغال وموريتانيا والمغرب ثلاثة قوارب تقل مواطنين من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



واشارت الوزارة في بيان إلى أن 231 مواطنا غامبيا كانوا على متن القوارب، لكن العديد منهم "فروا" قبل إعادتهم.



كما أعيد 156 غامبيا في 24 حزيران من ليبيا حيث تقطعت بهم السبل.



واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تونس بطرد مئات المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء إلى منطقة صحراوية بالقرب من الحدود مع ليبيا منذ 2 تموز، في أعقاب أعمال عنف ضد مهاجرين في مدينة صفاقس.



وأشار بيان خارجية غامبيا إلى "مقطع فيديو مقلق لمهاجرين في تونس يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن الوزارة "تعمل من كثب للتحقق من أعدادهم وجنسياتهم في إطار إجراءات الإجلاء".