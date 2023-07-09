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الرئاسة التركية: إردوغان سيلتقي بايدن خلال قمّة حلف شمال الأطلسي

أخبار دولية
2023-07-09 | 14:29
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الرئاسة التركية: إردوغان سيلتقي بايدن خلال قمّة حلف شمال الأطلسي
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الرئاسة التركية: إردوغان سيلتقي بايدن خلال قمّة حلف شمال الأطلسي

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي ستستضيفها ليتوانيا الأسبوع المقبل.
 
وأشارت الرئاسة إلى أن المحادثات ستتمحور حول "وضعية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي وعضوية السويد وتسليم مقاتلات اف-16" تأمل تركيا الاستحصال عليها من الولايات المتحدة.

أخبار دولية

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