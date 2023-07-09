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وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة
أخبار دولية
2023-07-09 | 17:14
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وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة
وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد إلى لندن حيث من المقرر أن يلتقي الإثنين الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس.
وحطّت طائرة الرئيس الأميركي في مطار ستانستد في شمال لندن في زيارة مقتضبة لأقرب حليف لبلاده في أوروبا، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
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