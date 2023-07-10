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قتيلة وثلاثة مفقودين جراء أمطار غزيرة باليابان

أخبار دولية
2023-07-10 | 01:14
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قتيلة وثلاثة مفقودين جراء أمطار غزيرة باليابان
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قتيلة وثلاثة مفقودين جراء أمطار غزيرة باليابان

قضت امرأة وفُقِد ثلاثة أشخاص بعد انهيارات أرضية في جنوب غرب اليابان وهي منطقة تشهد "أعنف أمطار على الإطلاق" حسبما قالت السلطات ووكالة الأرصاد الوطنية الاثنين. 
      
وقال رجال إطفاء محليون لوكالة فرانس برس إن المرأة البالغة 77 عاما لقيت حتفها في انهيار أرضي ضرب منزلها خلال الليل في منطقة فوكوكا. وعثِر على زوجها واعيا ونقل إلى مستشفى. 
     
وقالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص فُقدوا أيضا بعد انهيار أرضي وقع في مدينة كاراتسو بمنطقة ساغا المجاورة لفوكوكا. 
      
وحضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان على الاحتماء إذ يُحتمل أن يتسبب هطول أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في منطقتي فوكوكا وأويتا. 
     
وقال ساتوشي سوغيموتو العامل في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، للصحافة إن "تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة قد أصدِر للبلديات في منطقة فوكوكا. إنها أعنف أمطار تُسجل على الإطلاق في المنطقة". وأضاف: "يُحتمل جدا أن تكون كارثة قد حدثت بالفعل... الأرواح معرضة للخطر ويجب ضمان السلامة". 
     
وصدرت أوامر إخلاء غير ملزمة في أجزاء من فوكوكا وأويتا وكذلك في مناطق مجاورة فيما فتحت ملاجئ لإيواء الأشخاص الذين يغادرون منازلهم. 
    
وتتأثر اليابان عادة بموسم الأمطار بين حزيران وتموز. وهي فترة تشهد هطول أمطار غزيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى فيضانات وانهيارات أرضية دامية. 
     
ويعتقد العلماء أن تغير المناخ يزيد مخاطر هطول أمطار غزيرة في اليابان وأماكن أخرى. 
     
وعام 2021، قُتل 27 شخصا في انهيار أرضي مدمر إثر هطول أمطار غزيرة في أتامي بوسط البلاد.

أخبار دولية

أمطار

اليابان

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