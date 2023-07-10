رؤساء دول غرب إفريقيا يختارون رئيس نيجيريا لقيادة تكتلهم الإقليمي

اختار رؤساء دول غرب إفريقيا الأحد الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو لقيادة تكتلهم الإقليمي في العام المقبل ليحل محل زعيم غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو.



وفي حديثه خلال قمة عُقدت في بيساو بعد تسميته رئيسا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قال تينوبو إن الديموقراطية هي "أفضل شكل للحكم" على الرغم من أنه "يصعب جدا إدارتها".



وأضاف: "نحن بحاجة إليها لنكون نموذجا لبقية إفريقيا والعالم. لن نسمح بانقلاب بعد آخَر في غرب إفريقيا".



وشهدت ثلاث دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، هي مالي وغينيا وبوركينا فاسو، خمسة انقلابات منذ 2020.



وحض عمر عليو توراي، رئيس مفوضية إيكواس، المجالس العسكرية الحاكمة في هذه البلدان على احترام المواعيد النهائية المتفق عليها لتسليم السلطة إلى قادة مدنيين.



وقال: "في حال عدم التزام المواعيد النهائية للمرحلة الانتقالية، يمكن فرض عقوبات كبيرة".



ووافق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) السبت على إلغاء تعليق عضوية مالي في أجهزته ومؤسساته. وكان قرار تعليق عضويتها اتُخِذ في كانون الثاني 2022 ردا على نية المجلس العسكري البقاء في السلطة سنوات عدة.



وفرض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في كانون الثاني 2022 مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية على مالي بعد أن كشفت حكومتها العسكرية خطة لبقائها في الحكم خمس سنوات.



ورفعت "إيكواس" العقوبات في تموز 2022، ووافقت على خطة معدلة لإعادة الحكم إلى المدنيين في آذار 2024.



وقال توراي الأحد إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شكلت لجنة مكلفة البحث في الخيارات الأمنية في مالي، في وقت تُنهي الأمم المتحدة مهمتها لحفظ السلام هناك والتي استمرت عشر سنوات.



وأوضح أنه "أمام هذه اللجنة 90 يوما للتفكير وتقديم مقترحات".



وتشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ 2012 بعد تشكّل بؤر جهادية وانفصالية في شمال البلاد.



وقال تينوبو الذي أدى اليمين في أيار رئيسا لنيجيريا، إن أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيسعون إلى تحقيق تكامل اقتصادي "شامل" في العام المقبل. وقال الأحد: "يجب أن نحذر المستغلين من أن شعبنا عانى بما فيه الكفاية"، مضيفا: "أنا معكم -- ونيجيريا. لقد عدنا".

