اربعة قتلى في ضربة روسية استهدفت مركزا لتوزيع المساعدات في اوكرانيا

قتل أربعة أشخاص في قصف روسي استهدف مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في أوريكيف، وسط أوكرانيا، على ما أعلن حاكم المنطقة الاثنين، واصفا الضربة بأنها "جريمة حرب".





وقال الحاكم يوري مالاشكو على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد ضربوا مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في منطقة سكنية ...قتل أربعة أشخاص على الفور، هم نساء تبلغ أعمارهن 43 و 45 و 47عامًا، ورجل يبلغ 47 عامًا".





وتاتي الضربة فيما تشن كييف هجوماً مضاداً يتقدم ببطء، مطالبة الغرب بمزيد من الأسلحة مع تعرض مدنها لقصف روسي متواصل.