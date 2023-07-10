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بوتين يهنئ رئيس أوزبكستان على إعادة انتخابه

أخبار دولية
2023-07-10 | 03:58
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بوتين يهنئ رئيس أوزبكستان على إعادة انتخابه
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بوتين يهنئ رئيس أوزبكستان على إعادة انتخابه

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف على إعادة انتخابه لولاية جديدة في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، بعد فوزه ب87,05 بالمئة من الأصوات حسبما أظهرت النتائج الأولية.
 
     
وقال الرئيس الروسي في بيان نشره الكرملين إن "هذا الفوز الحاسم في الانتخابات يؤكد على سلطتك السياسية المهمة ويشهد على الدعم الشعبي الواسع للتحولات واسعة النطاق التي تقوم بها".

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