أوكرانيا تقول إنها حررت 14 كيلومترا مربعا من سيطرة القوات الروسية الأسبوع الماضي

استعاد الجيش الأوكراني 14 كيلومترا مربعا في شرق البلاد الأسبوع الماضي من القوات الروسية في إطار هجومه المضاد كما أعلن أحد المتحدثين بإسمه أندري كوفاليوف.



وقال للتلفزيون الأوكراني: "تم تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي الأوكرانية في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي"، موضحا أنه تم أيضا تحرير 4 كيلومترات مربعة "في منطقة باخموت" في الشرق.

وبذلك تصل الى 193 كيلومترا مربعا المساحة الإجمالية التي سيطرت عليها أوكرانيا منذ بدء هجومها المضاد في مطلع حزيران.