رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل رئيس شركة توتال إينرجيز

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة توتال إينرجيز الفرنسية السيد باتريك بويانيه، جوانب التعاون ضمن العقد الذي أُبرم مؤخراً بين العراق وشركة توتال، إذ بارك سيادته بدء الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، وأكد أن الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً بالالتزامات والوصول إلى هذه المرحلة، مبيناً أن العقد مع الشركة وجولة التراخيص الخامسة تندرج ضمن الرؤية الستراتيجية لاستثمار الغاز، الذي تأخر العراق بالشروع في استثماره.وجدد الرئيس توجه الحكومة نحو عقد الشراكات الجادة مع الشركات الكبرى في ما يخص استثمار الثروات الطبيعية، والاستفادة من الغاز المصاحب على وجه الخصوص.من جانبه بيّن السيد بويانيه توجه شركته نحو التعاون الواسع مع العراق، وثقتها بالشراكة في مجالات الطاقة، والاستثمار في القطاعات الواعدة والطموحة في هذا المجال، مؤكداً أن الفرق الفنية للشركة ستباشر عملها في مواقعها خلال أيام.